Стартовал шестой сезон Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»

Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев объявил о старте шестого сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Главная задача соревнования — находить яркие и перспективные проекты, вовлекающие россиян в занятия спортом.

За пять прошлых сезонов на конкурс поступили более 21 тысячи заявок со всей страны по разным видам, в том числе по адаптивному и фиджитал-спорту.

Победители получат серьезные награды: в номинациях — до 500 тысяч, а обладатель Гран-при — один миллион рублей. Также специальными призами отметят лидеров народного голосования. Кроме того, участникам доступны образовательный акселератор и помощь экспертов в отрасли.

«Проекты, участвовавшие в конкурсе, объединяют более 20 миллионов человек по всей стране. Среди них авторы как небольших локальных инициатив, так и масштабных проектов и комплексных цифровых решений», — подчеркнул Дегтярев.

В экспертный совет конкурса вошли выдающиеся спортсмены, в том числе олимпийские чемпионы. Таким образом, авторы проектов смогут получить обратную связь от опытных профессионалов.

Принять участие в конкурсе сможет любой россиянин, достигший 18 лет. Заявки принимаются до 31 марта, а награждение победителей состоится летом.