Стало известно, где может продолжить карьеру Станислав Черчесов

Глава КФФ Барменкулов: Черчесов может возглавить сборную Казахстана

Фото: РИА «Новости»

Бывший тренер сборной России, московского «Спартака», венгерского «Ференцвароша» и ряда других клубов Станислав Черчесов уже на следующей неделе может возглавить сборную Казахстана. Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов рассказал РИА «Новости», что россиянина рассматривают в качестве основного претендента на вакантную должность.

Руководство казахстанской федерации рассматривает пятерых кандидатов.

«Станислав Саламович — номер один среди них. С ним мы уже общались. Принимать окончательное решение будем днем в понедельник», — отметил Барменкулов.

Черчесов был главным тренером сборной России с 2016 по 2021 годы, под его руководством команда вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира 2018 года. Последним местом работы наставника был «Ференцварош» из Венгрии. С июля прошлого года специалист официально не руководил ни одной из команд.

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