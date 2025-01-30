Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов

В плей-офф Лиги чемпионов в сезоне-2024/2025 будут участвовать 24 клуба. Это стало известно по итогам общего этапа, в котором играли 36 команд.

Восемь лучших команд — «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла» — попали напрямую в 1/8 финала.

Остальные команды будут участвовать в стыковых матчах за право выхода в 1/8 финала. Речь идет об «Аталанте», «Боруссии», «Реале», «Баварии», «Милане», ПСВ, ПСЖ, «Бенфике», «Монако», «Бресте», «Фейеноорде», «Ювентусе», «Селтике», «Манчестер Сити», «Спортинге» и «Брюгге».

Перед последним туром общего этапа девять команд упустили шанс на продолжение борьбы за главный приз («Жирона», «Црвена Звезда», «Ред Булл Зальцбург», «Штурм», «Спарта» и другие). По итогам восьмого тура выпали «Шахтер», «Динамо» Загреб и «Штутгарт».

УЕФА не стал включать сборную России в число участников жеребьевки Лиги наций сезона-2024/25 из-за санкций.