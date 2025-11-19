Стали известны все европейские команды, напрямую отобравшиеся на ЧМ-2026

Определились все европейские сборные, напрямую отобравшиеся на чемпионат мира по футболу 2026 года. Событие пройдет в Мексике, Канаде и США, сообщило РИА «Новости Спорт».

Бороться за мировое первенство будут команды Бельгии, Англии, Хорватии, Швейцарии, Германии, Португалии, Шотландии, Франции, Испании, Австрии, Норвегии и Нидерландов.

В стыковых матчах сыграют сборныее, занявшие вторые места в группах на этапе отбора. Это Словакия, Косово, Дания, Ирландия, Турция, Украина, Италия, Уэльс, Польша, Босния и Герцеговина, Чехия и Албания.

Также в марте 2026 года пройдут матчи второго раунда европейской квалификации. Сыграют команды, выигравшие свои группы в Лиге наций: Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия и Румыния.

Ранее стало известно, что сборную России по футболу захотели вернуть на международные турниры. ФИФА и УЕФА рассматривают вариант допуска женской сборной.