Стали известны полуфинальные пары на ЧМ по хоккею

Чехи сыграют со шведами, а канадцы — со швейцарцами в полуфиналах ЧМ по хоккею

Сборная Канады сыграет с командой Швейцарии в полуфинале чемпионата мира по хоккею, а за другую путевку в финал поспорят команды Чехии и Швеции. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Мировое первенство проходит в Чехии, в четверг завершились матчи четвертьфинального раунда. Швейцария обыграла команду Германии (3:1), Канада переиграла Словакию (6:3), Швеция оказалась сильнее Финляндии (2:1), а хозяева турнира чехи победили США (1:0).

Состав пар в полуфинале турнира определился по посеву команд, который основан на занятых ими местах по результатам групповой стадии.

Полуфинальные матчи запланированы на субботу, 25 мая. Сборные Канады и Швейцарии начнут матч в 19:20, а перед ними встретятся Чехия и Швеция.

Сборные России и Белоруссии не принимают участие в соревнованиях под эгидой IIHF из-за ситуации на Украине.