Стали известны даты товарищеских матчей сборной России с Вьетнамом и Таиландом

Сборная России по футболу 5 и 7 сентября сыграет с Вьетнамом и Таиландом

Сборная России проведет в сентябре товарищеские матчи против команд Таиланда и Вьетнама. Об этом сообщили на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Состязания пройдут в Ханое. Встречу с командой Вьетнама назначили на 5 сентября, а матч с Таиландом — на 7 сентября. Оба матча начнутся в 16:00 по московскому времени.

Сейчас вьетнамская сборная находится на 115-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Команда Таиланда занимает 101-е место. Сборные этих стран ни разу не участвовали в чемпионатах мира.

Сборная России, отстраненная от международных матчей с 2022 года, осталась на 33-м месте рейтинга ФИФА. В нем не учли последний товарищеский матч с командой Белоруссии.