Спортсмены из Подмосковья выиграли четыре золота на ЧР по боулингу

Спортсмены из Московской области завоевали четыре золотые медали на чемпионате России по боулингу. Об этом сообщила пресс-служба Министерства спорта Подмосковья.

Триумфатором турнира стал Иван Сазонов, одержавший победу в личном зачете среди мужчин. В финальной игре спортсмен победил чемпиона страны 1999 года и старшего тренера национальной команды Андрея Васильева со счетом 234:213. Также они вместе стали победителями парного мужского турнира.

Еще одну награду высшей пробы сборная Московской области выиграла в смешанном командном турнире в составе Сазонова, Сергея Андреева, Марии Шубыревой и Марии Кошель. Четвертую золотую медаль принес дуэт Кошель и Сазонова в соревнованиях смешанных пар.

Первый этап чемпионата России по боулингу состоялся в Красноярске с 1 по 7 мая, в нем участвовали более 200 сильнейших спортсменов из 17 регионов России.

