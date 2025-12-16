Спортсмены из Крыма получили 2,5 тысячи медалей на всероссийских соревнованиях в 2025 году

Крымские спортсмены завоевали 2,5 тысячи медалей в ходе всероссийских соревнований в 2025 году. Об этом рассказала министр спорта республики Ольга Торубарова в эфире телеканала «Крым24» .

«Наши спортсмены не стояли на месте. И, безусловно, несмотря на то, что они не выступали на международных соревнованиях без флага и гимна, они готовились и участвовали на всероссийских соревнованиях», — подчеркнула собеседница.

Торубарова добавила, что в прошлом году количество медалей у спортсменов из Крыма составило 1,5 тысячи. В этом году число побед возросло благодаря расширению календаря российских и открытых соревнований для дружественных государств.