Спортсменка Малаева поделилась эмоциями от победы на Кубке мира по зимнему плаванию

Российская спортсменка Василиса Малаева, завоевавшая золотую медаль на Кубке мира по зимнему плаванию, поделилась эмоциями от победы и гордостью за национальную символику. В интервью Zvezdanews она отметила, что особенно запомнила поддержку со стороны представителей других стран, которые наблюдали за выступлениями российских спортсменов и искренне поздравляли их с успехами.

Спортсменка подчеркнула, что была абсолютно уверена в успешном выступлении команды, отметив: «Я именно такого результата и ожидала от нас. Мы молодцы, мы работали и были уверены в победе». По ее словам, ощущения от побед, медалей и награждения были очень яркими, а возможность стоять под российским флагом доставила ей особое наслаждение.

Малаева также рассказала о своих чувствах при ношении национальной формы. Она призналась, что с большой гордостью носит герб России и надпись на спине, указывающую на ее принадлежность к стране.