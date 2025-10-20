Спортсмен Третьяков выразил надежду на скорейшее разрешение ситуации с российскими бобслеистами и скелетонистами

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Третьяков выразил мнение о признании незаконным отстранения российских спортсменов от международных соревнований по бобслею и скелетону. в беседе с RT . Третьяк подчеркнул, что пока детали решения не ясны, и многое зависит от позиции Международной федерации санного спорта и Международного олимпийского комитета.

Он вспомнил предыдущий опыт, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил ему участвовать в соревнованиях, несмотря на обвинения в употреблении допинга. Однако Третьяков предупредил, что даже если IBSF снимет ограничения, МОК может отказать в допуске к Олимпийским играм.

Третьяков выразил надежду на скорейшее разрешение ситуации, отметив, что признание незаконным решения об отстранении российских спортсменов — это серьезный шаг вперед. Он выразил уверенность, что члены сборной России рассчитывают на допуск к международным соревнованиям, включая Олимпиаду, и верит в лучшее развитие событий.