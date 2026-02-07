Спортсмен из Дмитрова поборется за медаль на Олимпиаде в Италии

Российский саночник Павел Репилов проведет заезд на Зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо. На тестовых стартах в он занял 25-е место, а сегодня вечером вступит в борьбу за медали.

Дмитровчанин Репилов — двукратный чемпион России, чемпион Европы среди юниоров, победитель и серебряный призер юношеских Олимпийских игр.

Его первый заезд пройдет в сегодня в 19:00 по московскому времени, второй — в 20:32. Завтра саночники проведут еще по две попытки. По их итогам жюри определит, кто из спортсменов удостоится олимпийских медалей.

Прямую трансляцию выступления из Италии проводит онлайн-сервис Оkko. Актуальную информацию о спортсменах и интересные факты о спорте можно узнать на сайте ГигаЧат.

