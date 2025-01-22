«Спортмастер PRO»: новичкам не стоит сразу покупать дорогой сноуборд
Эксперт «Спортмастер PRO» Татьяна Казанцева поделилась рекомендациями по выбору сноуборда для новичков. Начинающим спортсменам не стоит сразу покупать дорогостоящее оборудование, сообщила «Газета.ru».
Специалист посоветовала отдавать предпочтение доступным моделям. Такие доски обычно мягкие и имеют плоскую геометрию, не отличаются особой жесткостью и прощают ошибки, пояснила эксперт.
«Это идеально подходит для первых шагов в катании и ускоряет процесс обучения», — заявила Казанцева.
По ее словам, базовый набор, состоящий из сноуборда и креплений, можно приобрести примерно за 25 тысяч рублей. Особое внимание следует уделять выбору ботинок, так как от них напрямую зависит комфорт во время катания.