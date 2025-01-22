«Спортмастер PRO»: новичкам не стоит сразу покупать дорогой сноуборд

Эксперт «Спортмастер PRO» Татьяна Казанцева поделилась рекомендациями по выбору сноуборда для новичков. Начинающим спортсменам не стоит сразу покупать дорогостоящее оборудование, сообщила « Газета.ru ».

Специалист посоветовала отдавать предпочтение доступным моделям. Такие доски обычно мягкие и имеют плоскую геометрию, не отличаются особой жесткостью и прощают ошибки, пояснила эксперт.

«Это идеально подходит для первых шагов в катании и ускоряет процесс обучения», — заявила Казанцева.

По ее словам, базовый набор, состоящий из сноуборда и креплений, можно приобрести примерно за 25 тысяч рублей. Особое внимание следует уделять выбору ботинок, так как от них напрямую зависит комфорт во время катания.