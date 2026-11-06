Спортивный журналист Порошин объяснил уход Роналду из сборной Португалии

Уход Криштиану Роналду стал «освобождением от ига» для сборной Португалии, заявил НСН спортивный журналист Игорь Порошин. По его словам, команда состоит из мировых звезд и теперь будет претендовать на самые высокие титулы.

Легендарный нападающий официально объявил о завершении карьеры в национальной команде в возрасте 41 года. За сборную он провел 234 матча и забил рекордные 146 голов, став чемпионом Европы (2016) и двукратным победителем Лиги наций (2019, 2025).

Причиной ухода стал конфликт с главным тренером Жорже Жезушем: Роналду не попал в стартовый состав на матч Лиги наций против Норвегии и после разговора с президентом федерации покинул расположение команды.

Журналист отметил, что присутствие Роналду негативно сказывалось на моральном состоянии коллектива.