Спортивный комментатор Зодоров озвучил перспективы «Ротора» в новом сезоне

Текущий сезон для «Ротора» обещает быть богатым на события. Как рассказал спортивный комментатор Адиль Зодоров, зимой в команду пришел новый тренер и шесть футболистов, а перед клубом ставят задачу выхода в Премьер-лигу. Об этом написал сайт novostivolgograda.ru .

Несмотря на серьезные изменения в составе, пока рано делать выводы о том, что команда стала играть в более атакующем стиле. Зодоров считает, что каждая команда играет так, как ей позволяет соперник.

Успех «Ротора» будет зависеть от его способности навязывать противнику свой футбол, заключил он.