Спортивный комментатор Норден заявил о большом количестве ошибок у «Ак Барса»
Чемпионат КХЛ стартовал для «Ак Барса» 6 сентября. Проведя четыре матча, казанцы одержали победу лишь однажды — обыграв на выезде омский «Авангард» со счетом 2:1. Ситуацию прокомментировал спортивный комментатор Александр Норден, сообщил сайт inkazan.ru.
По словам эксперта, четырех матчей недостаточно для оценки состояния коллектива. Сейчас, по его мнению, проходит подготовительный этап турнира, когда клубы устраняют допущенные ошибки.
«Конечно, ошибок много и индивидуальных, и тактических, я считаю. С „Автомобилистом“ тактика неправильно была выбрана, не поменяли ничего по ходу матча», — высказался специалист.
При этом он подчеркнул, что в настоящее время команда выглядит несыгранной. Отдельно Норден отметил трудности с вратарями.