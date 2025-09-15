Спортивный комментатор Норден заявил о большом количестве ошибок у «Ак Барса»

Чемпионат КХЛ стартовал для «Ак Барса» 6 сентября. Проведя четыре матча, казанцы одержали победу лишь однажды — обыграв на выезде омский «Авангард» со счетом 2:1. Ситуацию прокомментировал спортивный комментатор Александр Норден, сообщил сайт inkazan.ru .

По словам эксперта, четырех матчей недостаточно для оценки состояния коллектива. Сейчас, по его мнению, проходит подготовительный этап турнира, когда клубы устраняют допущенные ошибки.

«Конечно, ошибок много и индивидуальных, и тактических, я считаю. С „Автомобилистом“ тактика неправильно была выбрана, не поменяли ничего по ходу матча», — высказался специалист.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время команда выглядит несыгранной. Отдельно Норден отметил трудности с вратарями.