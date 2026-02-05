Спортивный эксперт Митьков заявил, что теннисист Джокович мог бы стать достойным президентом МОК

Руководитель проекта «Зал тренерской славы» и основатель агентства спортивной информации «Весь спорт» Андрей Митьков в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал мнение о возможности Новака Джоковича стать президентом Международного олимпийского комитета (МОК).

«Очень крутым президентом Международного олимпийского комитета мог бы стать Новак Джокович. Он был бы довольно мощным президентом МОК», — подчеркнул специалист.

По словам Митькова, теннисист добился успехов в карьере и способен улучшить работу организации.