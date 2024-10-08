Спортивный эксперт Леднев: каждый тренер стремится по максимуму использовать уже имеющиеся качества футболиста

Вице-президент университета «Синергия», спортивный эксперт Владимир Леднев в разговоре с RuNews24.ru объяснил роль тренера в развитии футболиста и формировании его игрового стиля.

По словам собеседника издания, наставник действительно сильно влияет на развитие игрока, однако многое зависит от возраста и опыта спортсмена.

«С молодыми футболистами проще, у многих из них еще не до конца сформировался свой игровой стиль. С опытными гораздо сложнее, так как они уже поработали с разными тренерами и в разных командах», — сказал Леднев.

Каждый тренер, как заметил эксперт, стремится по максимуму использовать уже имеющиеся лучшие качества футболиста, встроить его в свою игровую модель и помочь ему раскрыть потенциальные возможности.