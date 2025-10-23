Спортивный эксперт Григорьев заявил, что петербургские футболисты найдутся почти во всех клубах РПЛ

Воспитанники футбольных школ Северной столицы активно заявляют о себе в российском футболе. Об этом заявил спортивный эксперт Михаил Григорьев, сообщила газета « Петербургский дневник ».

По его словам, петербургские спортсмены представлены практически во всех клубах Российской премьер-лиги.

«И не только в „Сочи“ и „Оренбурге“, которых записали в неофициальные фарм-клубы „Зенита“, но и у московских грандов», — отметил специалист.

Он напомнил имена игроков, выступающих за другие команды. Среди них — защитники Данил Круговой и Илья Вахания, полузащитник Владислав Саусь и многие другие.