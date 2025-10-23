Спортивный эксперт Григорьев рассказал, что в Российской империи и СССР был популярен хоккей с мячом

Спортивный эксперт Михаил Григорьев поделился интересными фактами о развитии хоккея на территории России. Об этом сообщила газета « Петербургский дневник ».

По словам специалиста, в Российской империи, а позже и в Советском Союзе хоккей с шайбой не пользовался популярностью — матчи проводили с мячом.

«Но после Великой Отечественной войны, когда наша страна вышла на мировую спортивную арену, входивший в программу зимних Олимпийских игр канадский хоккей, как его называли в первые годы, стали у нас энергично развивать», — добавил Григорьев.

Он также отметил, что первые встречи чемпионата СССР состоялись 22 декабря 1946 года. Уже в 1954 году сборная выиграла дебютный чемпионат мира.