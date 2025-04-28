Спортивные выходные: как сотрудники «Роснефти» со всей страны сдавали нормативы ГТО

Компания «Роснефть» провела масштабные соревнования по сдаче нормативов ГТО. Мероприятие прошло в Щелкове для сотрудников 66 дочерних предприятий со всей страны.

Участники могли сдавать нормативы ГТО в 13 дисциплинах, среди которых бег на короткие и длинные дистанции, прыжки в длину, наклоны, подтягивания, отжимания, рывок гири и стрельба. Индивидуальные зачеты по сдаче нормативов ГТО чередовались с командными соревнованиями по функциональному многоборью. Команды, состоящие из трех человек, соревновались в шести дисциплинах.

Награждал победителей трехкратный чемпион мира по хоккею, трехкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный обладатель Кубка Гагарина в качестве главного тренера ЦСКА Сергей Федоров.

«Я знаю, что компания помимо таких стартов поддерживает очень много видов спорта: хоккей, футбол и так далее. Нормы ГТО мне очень знакомы, сам участвовал и считаю, что это очень правильно. И сегодня, видя счастливые лица всех присутствующих, уверен, они получили огромное удовольствие, проведя свой выходной, занимаясь спортом», — поделился он.