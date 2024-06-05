СпортЭкспресс: турецкий «Бешикташ» готов продать футболиста Зайнутдинова в «Зенит»

Турецкий футбольный клуб «Бешикташ» готов принять предложение «Зенита» о приобретении полузащитника Бактиера Зайнутдинова за 4,5 миллиона евро. Об этом сообщил Спорт-Экспресс.

Отмечается, что на данный момент с «Бешикташем» договоренность достигнута. С самим футболистом переговоры «Зенита» продолжаются.

Как сообщил RT,контракт полузащитника с турецким клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Всего за «Бешикташ» он провел 37 матчей во всех турнирах.

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