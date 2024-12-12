Спортдиректор «РБ Лейпциг» Шредер перешел в «Зальцбург»

Спортивный директор «Ред Булл Лейпциг» Рувен Шредер отказал «Спартаку», который пытался договориться с ним о сотрудничестве. Об этом сообщил сайт Metaratings.ru.
В итоге 49-летний немец остался в системе «Ред Булла» и перешел работать в «Зальцбург». Напомним, он перешел в «РБ» в апреле прошлого года. Сначала Шредер работал спортивным директором «Лейпцига», а с 1 декабря перешел в «Зальцбург», подписав контракт до 2028 года.
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