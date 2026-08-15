Спорт Mail: одной из главных причин выбора любимой команды в РПЛ болельщики назвали ее историю и традиции

Более 77% аудитории следят за Российской Премьер-лигой (РПЛ). Одной из главных причин выбора любимой команды болельщики называют ее историю и традиции — так ответили 32,93% опрошенных. Об этом пишет Спорт Mail .

Для 23,9% определяющим фактором стал родной город. 18,66% признались, что начали болеть за клуб много лет назад и сохранили эту привязанность. Еще 8,59% выбрали клуб из-за стиля игры, 6,55% — под влиянием семьи или друзей, 2,93% — благодаря любимым игрокам. Другие причины указали 6,45% респондентов. Например, один пользователь рассказал, что болеет за клуб, потому что в молодости играл за него.