Спорт Mail: болельщики выбрали Юрия Семина главным тренером символической сборной РПЛ

В рамках спецпроекта Спорт Mail , приуроченного к 25-летию Российской премьер-лиги (РПЛ), был проведен масштабный опрос болельщиков для определения символической сборной чемпионата за всю историю турнира. В голосовании приняли участие тысячи пользователей, которые выбирали лучших игроков на каждую позицию, а также главного тренера команды мечты.

Наибольшую поддержку получил вратарь Игорь Акинфеев, ставший абсолютным лидером в своей номинации — его кандидатуру поддержали 77,26% опрошенных. На позиции левого защитника с огромным отрывом победил Юрий Жирков (75,54%). Среди правых защитников первое место занял бразилец Марио Фернандес (52,16%).

В центре обороны болельщики выбрали дуэт Сергея Игнашевича (35,24%) и Неманьи Видича (20,27%). В опорной зоне развернулась самая напряженная борьба: Сергей Семак одержал победу с результатом 25,17%, лишь немного опередив Игоря Денисова (23,66%). Лучшим атакующим полузащитником стал Андрей Аршавин (30,68%), компанию ему составили Егор Титов (15,77%) и Андрей Аршавин (в контексте креативной линии). В линии атаки лучшим был признан Вагнер Лав (29,07%), следом расположились Халк (24,71%) и Александр Кержаков (10,9%).

Главным тренером символической сборной болельщики единогласно выбрали Юрия Семина.