Специалист «Локомотива» Семин счел нелогичной отставку главного тренера «Урала» Гончаренко

Известный специалист «Локомотива» Юрий Семин высказал свое мнение по поводу отставки главного тренера «Урала» Виктора Гончаренко. Слова эксперта опубликовал « Спорт-Экспресс ».

«То же самое было в „Пари НН“ и в других командах. Я не вижу логики в этой ситуации», — отметил Семин.

Руководство ФК объяснило данное решение отсутствием смысла пребывания Гончаренко в клубе. По итогам сезона РПЛ команда заняла место в зоне стыков, добавил «Спорт», проекта сайта kp.ru.