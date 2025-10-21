«Спартаку» предложили подписать игрока «Локомотива» Ракова

Московскому футбольному клубу «Спартак» поступило предложение приобрести молодого полузащитника команды «Локомотив» Вадима Ракова, выступающего на условиях аренды за самарские «Крылья Советов». Об этом сообщил Metaratings.ru

Сумма сделки оценивается примерно в диапазоне от четырех до пяти миллионов евро (порядка 400 миллионов рублей). Однако, несмотря на заинтересованность спортивного директора красно-белых Фрэнсиса Кахигао, официально переговоры по этому поводу пока не велись.

Окончательное решение будет зависеть от одобрения нового вице-директора по селекции «Спартака» Андрея Мовсесьяна.

