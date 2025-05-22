«Спартаку» порекомендовали обратить внимание на игрока «Локомотива» Тикнизяна

Изданию Metaratings.ru стало известно, что московскому футбольному клубу «Спартак», находящемуся в поиске усиления левого фланга обороны, рекомендовали обратить внимание на 26-летнего игрока «Локомотива» Наира Тикнизяна.
Источник сообщает, что основным приоритетом клуба остаются молодые иностранные футболисты с высоким потенциалом для дальнейшего роста. Что касается правого фланга обороны, то «Спартак» предпочитает игроков российского происхождения.
Наир Тикнизян начал карьеру в академии московского ЦСКА, а с августа 2021 года играет за «Локомотив». За указанный период защитник провел 122 матча, забил 16 мячей и сделал 17 голевых передач. Оценочная рыночная стоимость игрока согласно порталу Transfermarkt составляет шесть миллионов евро.
Ранее футболист высказывал недовольство своим положением в команде и заявлял о желании перейти в другой клуб в предстоящее летнее трансферное окно.
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