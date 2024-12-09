«Спартак» заплатит «Твенте» дополнительный 1 млн евро за результативность Угальде

Голландский ФК «Твенте» может получить от московского «Спартака» дополнительный миллион евро за высокую результативность Манфреда Угальде. Об этом сообщил сайт metaratings.ru .

В контракте футболиста указано, что если он наберет 25 очков по системе «гол+пас», то его родной клуб получит дополнительный бонус в размере миллиона евро.

Пока что Угальде набрал уже 19 очков, и у него ест все шансы заполучить недостающие семь.