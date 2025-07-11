«Спартак» предложил защитнику «Торино» Саулу Коко заключить трехлетний контракт

Российский футбольный клуб «Спартак» вступил в переговоры с итальянским футболистом оборонительного плана Саулом Коко, игроком туринского «Торино». Об этом сообщил источник сайта Metaratings.ru .

По опубликованным данным, стороны рассматривают возможность заключения трехлетнего договора с возможностью последующего продления при выполнении конкретных условий. Итальянцы настаивают на стоимости трансферного пакета в размере примерно 14–15 миллионов евро вместе с дополнительными премиальными выплатами.

За прошлый сезон 26-летний защитник успел сыграть за «Торино» 34 игры, в ходе которых забил два мяча. Международный портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Коко на сегодняшний день в 10 миллионов евро. Переговоры продолжаются, финальное решение ожидается в ближайшее время.