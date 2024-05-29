«Спартак» объявил об уходе тренера Слишковича

«Боснийский специалист, исполнявший обязанности главного тренера „Спартака“ этой весной, покидает наш клуб по собственному желанию», — уточнили в команде.

Специалиста поблагодарили за проделанную работу и пожелали ему удачи. В «Спартаке» отметили, что всегда будут рады видеть Слишковича на домашнем стадионе.

Слишкович — боснийский футболист и тренер. В 2022 году он стал ассистентом Гильермо Абаскаля в московском «Спартаке». После ухода Абаскаля в 2024 году исполнял его обязанности.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что московский клуб находится в плачевном состоянии. Исправить положение мог бы тренер Валерий Карпин, однако он вряд ли согласится работать с красно-белыми.