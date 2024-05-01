«Спартак» на выезде всухую обыграл «Динамо» | 360°

Спорт 01 мая 2024, 20:27 «Спартак» на выезде всухую обыграл «Динамо» «Спартак» обыграл «Динамо» 2:0 в полуфинале Пути регионов Кубка России РИА «Новости»

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Московский «Спартак» на выезде обыграл «Динамо» в рамках второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России. Встреча прошла на стадионе бело-голубых и закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

«Спартак» вышел в следующую стадию Кубка, «Динамо» покинуло турнир. У победителей голами отличились Александр Соболев, он забил на девятой минуте, и Михаил Игнатов, который поразил ворота соперника на 39-й минуте встречи.

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На стадионе «Динамо» присутствовали более 25,5 тысячи болельщиков. В финале «Спартак» сыграет с победителем матча между «Ростовом» и «Балтикой» из Калининграда.

Кубок России второй сезон проходит в новом формате. К финалу команды приходят двумя путями — Российской премьер-лиги и Пути регионов.

Испанец Гильермо Абаскаль, возглавлявший «красно-белых» с лета 2022 года, покинул футбольный клуб, об этом стало известно в середине апреля. Пока что к матчам клуб готовит ассистент Абаскаля Владимир Слишкович.