Созданные в Подмосковье моторные масла испытали в гонках на выносливость

Моторные масла «Газпромнефть — смазочные материалы» помогли одержать победу в четырехчасовом финале Кубка России всероссийской серии G-Energy СМП РСКГ Эндуранс. Всего на старт гонки, состоявшейся на трассе «Крепость Грозная» в Чечне, вышли 15 экипажей.

Первым финишную черту пересек автомобиль команды G-Drive SMP Racing, использовавший масло G-Energy 15W-50. При этом смазочные материалы сохранили защитные свойства даже через 530 километров пробега в экстремальных условиях.

«Высокие скорости и предельные нагрузки позволяют нашей продукции проявлять свои эффективные характеристики и достигать максимальных результатов», — заявил генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Он подчеркнул, что компания активно поддерживает автоспорт и ее разработки активно используются в различных гоночных соревнованиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил руководителей предприятий в регионе.

«Здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — подчеркнул он.

Губернатор отметил, что благодаря этому экономика региона сохраняет стабильность.