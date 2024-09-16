Совкомбанк организовал в Парке Победы первый благотворительный забег

пресс-служба Совкомбанка
Фото: пресс-служба Совкомбанка

В Парке Победы состоялся первый благотворительный забег «Совкомбанк про добро». В нем приняли участие около 450 человек.

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В забеге принимали участие как дети, так и взрослые. Соревнования проходили на трех дистанциях — 500 метров (для детей), 5 и 10 километров. Все средства от продажи слотов на участие Совкомбанк удвоит и направит в фонды-партнеры благотворительной платформы «Совкомбанк про добро» на помощь детям.

Для болельщиков организовали развлекательную программу с музыкой и аниматорами.

пресс-служба Совкомбанка
Фото: пресс-служба Совкомбанка
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пресс-служба Совкомбанка
Фото: пресс-служба Совкомбанка
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пресс-служба Совкомбанка
Фото: пресс-служба Совкомбанка
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«Этот забег посвящен благотворительности. И очень важно, что большое количество людей приняли участие здесь и ради спорта, и ради того, чтобы кому-то помогать. <…> Мы обязательно будем масштабировать. Я думаю, что важно проводить это не только в Москве, но и в других городах», — рассказал первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Самые быстрые участники получили награды, но проигравшим не ушел никто. Всем финишерам вручили памятные медали за добро и неравнодушие.

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