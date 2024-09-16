Совкомбанк организовал в Парке Победы первый благотворительный забег

В Парке Победы состоялся первый благотворительный забег «Совкомбанк про добро» . В нем приняли участие около 450 человек.

В забеге принимали участие как дети, так и взрослые. Соревнования проходили на трех дистанциях — 500 метров (для детей), 5 и 10 километров. Все средства от продажи слотов на участие Совкомбанк удвоит и направит в фонды-партнеры благотворительной платформы «Совкомбанк про добро» на помощь детям.

Для болельщиков организовали развлекательную программу с музыкой и аниматорами.