Совкомбанк организовал в Парке Победы первый благотворительный забег

В Парке Победы состоялся первый благотворительный забег «Совкомбанк про добро». В нем приняли участие около 450 человек.
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В забеге принимали участие как дети, так и взрослые. Соревнования проходили на трех дистанциях — 500 метров (для детей), 5 и 10 километров. Все средства от продажи слотов на участие Совкомбанк удвоит и направит в фонды-партнеры благотворительной платформы «Совкомбанк про добро» на помощь детям.
Для болельщиков организовали развлекательную программу с музыкой и аниматорами.
«Этот забег посвящен благотворительности. И очень важно, что большое количество людей приняли участие здесь и ради спорта, и ради того, чтобы кому-то помогать. <…> Мы обязательно будем масштабировать. Я думаю, что важно проводить это не только в Москве, но и в других городах», — рассказал первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.
Самые быстрые участники получили награды, но проигравшим не ушел никто. Всем финишерам вручили памятные медали за добро и неравнодушие.
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