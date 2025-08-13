Советский хоккеист Давыдов раскритиковал подход «Авангарда» к формированию состава

Спортсмен отметил, что команда сначала изменила половину состава, а затем исключила из него воспитанника клуба Владимира Ткачева. По словам Давыдова, за этими действиями стоит стремление канадского тренера Ги Буше предоставить место своим знакомым, написал сайт gorod55.ru.

«Логично было бы для обмена опытом и воспитания своих специалистов назначить к ним российских, желательно омских, молодых и перспективных помощников ради будущего клуба», — предложил альтернативу хоккеист.