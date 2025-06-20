Совет директоров СКА принял решение о переходе в Ледовый дворец

Совет директоров хоккейного клуба СКА принял ряд важных решений на заседании, состоявшемся 18 июня. Ключевым пунктом повестки стало утверждение перехода команды на площадку Ледового дворца с сезона 2025/26. Об этом написала gazeta.spb.ru .

Решение связано с планируемым ремонтом станции метро «Парк Победы», что ухудшит транспортную доступность «СКА Арены». Стоит напомнить, что ранее Ледовый дворец уже использовался клубом в периоды побед в Кубке Гагарина в 2015 и 2017 годах.

Кроме того, утвержден стратегический план развития молодежной и юношеской команд СКА. Предусмотрена модернизация учебно-тренировочной базы, строительство новых объектов и внедрение современных методик подготовки молодых спортсменов.

Также на совете решено провести ребрендинг клуба. Будут разработаны новый логотип и фирменный стиль, обновлена атрибутика и форма игроков. Концепция обновления стиля клуба будет представлена позднее.