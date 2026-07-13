Мостовой: в матче с Испанией у Франции есть небольшое преимущество

В полуфинальном матче Франция — Испания, который пройдет 14 июля на стадионе AT&T Stadium в Далласе, небольшое преимущество имеет сборная Франции. Такое мнение в разговоре с 360.ru высказал Александр Мостовой, легенда советского и российского футбола.

Эксперт сравнил команды по линиям и пришел к выводу, что вратари и центр поля примерно равны, а вот в обороне и в атаке небольшое преимущество на стороне сборной Франции.

По словам Мостового, несмотря на то что он много лет живет в Испании и симпатизирует сборной именно этой страны, профессиональный взгляд заставляет его выбрать французов.

«Я, конечно, болею за Испанию. Но если смотреть профессионально, состав Франции немного сильнее. Именно индивидуальное мастерство на такой стадии зачастую решает исход матчей. Поэтому небольшое преимущество я отдаю Франции», — заключил эксперт.

Подробнее о предстоящем матче полуфинала кубка мира по футболу и о том, с каким багажом команды подошли к этой встрече, читайте в материале 360.ru.