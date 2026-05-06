Соревнования XV Областной спартакиады студенческих отрядов прошли в Пензенской области

В Пензенской области завершились соревнования XV Областной спартакиады студенческих отрядов, в которых приняли участие более 400 студентов из различных образовательных учреждений. Об этом написала «Пенза-пресс» .

Участники состязались в 13 видах спорта, среди которых были киберспорт, футбол, волейбол, стритбол, армрестлинг, спортивные эстафеты, дартс, нормативы ГТО, настольный теннис, городошный спорт, перетягивание каната, тэг-регби и чирлидинг. Старты проходили на трех площадках: во дворце спорта «Рубин», в спорткомплексах пензенского аграрного госуниверситета и в городском киберклубе.

В категории до 18 лет победителями стали сводные отряды «Фаза» и «Восход» (Пензенский колледж информационных и промышленных технологий), занявшие первое место, на втором месте — сводные отряды «Прометей» и «Прогресс», а третье место занял отряд «Сияние» (Пензенский техникум железнодорожного транспорта). В старшей возрастной категории первое место занял строительный отряд «Сириус» ПГУАС, второе — педагогический отряд «Колорит» ПГУАС, а третье — педагогический отряд «Рекорд» ПГУ.

По итогам соревнований будет сформирована сборная команда Пензенской области, которая представит регион на окружном этапе спартакиады в октябре 2026 года.