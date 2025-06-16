Соревнования «Роснефти» по триатлону прошли в Крылатском

«Роснефть» провела соревнования по триатлону в Крылатском. В состязаниях спортсменов-нефтяников ждали три дистанции: олимпийская, спринт и эстафета. В каждой из них три этапа: заплыв, велогонка, забег.
Всего в Москву приехали сотрудники 40 дочерних предприятий компании. В командном зачете победила сборная «Удмуртнефти» — участники прошли все испытания менее чем за 17 минут.
«Мы заняли первое место, я очень этому рад. Еще раз повторюсь: благодарен нашей команде за этот успех. Было классно! Уверен, в следующем году мы обязательно приедем сюда снова», — рассказал участник соревнований Алексей Пивоваров.
Это уже вторые соревнования «Роснефти» по триатлону. Масштабные соревнования, поддержка массового и профессионального спорта — часть корпоративной культуры компании.
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