Соревнования по триатлону среди нефтяников прошли в Крылатском

«Роснефть» провела в Крылатском первые корпоративные соревнования по триатлону. Участникам предстояло преодолеть 1,5 километра вплавь, 40 — на велосипеде и пять — бегом. В общей сложности за победу боролись 175 человек из 40 разных дочерних обществ компании.

Виктор Семеняко, сотрудник «РН-Ванкор», работает на вахте и ставит спортивные рекорды. На столичные соревнования приехал с командой.

«Преимущество этих соревнований заключается в проверке себя, в проверке своих способностей, сплочении команды и коллектива», — заявил он.

В «Роснефти» свыше 106 тысяч сотрудников занимаются спортом и этот показатель уже на 28% выше, чем в прошлом году. Для компании это еще и эффективный канал внутренней коммуникации.