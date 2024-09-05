Соревнования по триатлону среди нефтяников прошли в Крылатском

пресс-служба «Роснефти»
Фото: пресс-служба «Роснефти»

«Роснефть» провела в Крылатском первые корпоративные соревнования по триатлону. Участникам предстояло преодолеть 1,5 километра вплавь, 40 — на велосипеде и пять — бегом. В общей сложности за победу боролись 175 человек из 40 разных дочерних обществ компании.

Виктор Семеняко, сотрудник «РН-Ванкор», работает на вахте и ставит спортивные рекорды. На столичные соревнования приехал с командой.

«Преимущество этих соревнований заключается в проверке себя, в проверке своих способностей, сплочении команды и коллектива», — заявил он.

В «Роснефти» свыше 106 тысяч сотрудников занимаются спортом и этот показатель уже на 28% выше, чем в прошлом году. Для компании это еще и эффективный канал внутренней коммуникации.

пресс-служба «Роснефти»
Фото: пресс-служба «Роснефти»
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пресс-служба «Роснефти»
Фото: пресс-служба «Роснефти»
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пресс-служба «Роснефти»
Фото: пресс-служба «Роснефти»
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пресс-служба «Роснефти»
Фото: пресс-служба «Роснефти»
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пресс-служба «Роснефти»
Фото: пресс-служба «Роснефти»
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Заниматься работники могут как в спортзале, так и удаленно. Для вахтовиков предусмотрены онлайн-тренировки.

На корпоративных соревнованиях, которые проводятся дважды в год по программе «Энергия жизни», сотрудники из разных городов, объединенные общим делом и общими интересами, знакомятся лично и ставят рекорды. Количество спортивных дисциплин постоянно растет и меняется.

«Роснефть» оказывает поддержку массовому, профессиональному и любительскому спорту.

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