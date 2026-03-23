Соревнования по художественной гимнастике, посвященные Янине Затуливетер, стартовали в Пензе

В Пензе стартовали соревнования по художественной гимнастике, посвященные памяти выдающейся спортсменки и тренера Янины Затуливетер. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на данные регионального Министерства физкультуры и спорта.

В турнире принимают участие 593 гимнастки из 15 регионов России. Состязания проходят во дворце спорта «Буртасы».

«Программа турнира разнообразна: гимнастки демонстрируют свое мастерство как в сольных выступлениях, так и в групповых упражнениях», — отметили в ведомстве.

Всероссийский турнир, который считается традиционным для города, продлится до 24 марта.