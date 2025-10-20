Соревнования Кубка Ямало-Ненецкого автономного округа по северному многоборью стартовали в Тазовском

В поселке Тазовский начались соревнования Кубка Ямало-Ненецкого автономного округа по северному многоборью начались. Они завершатся 24 октября. Участие в турнире принимают 46 спортсменов из различных районов округа, включая Салехард, Надым, Тазовский, Ямальский, Приуральский и Пуровский районы, написал Ura.ru .

Организаторы соревнований отметили разнообразие дисциплин, представленных на Кубке. Участники состязаются в таких традиционных видах спорта, как метание топора на дальность, метание тынзяна на хорей, тройной прыжок с отталкиванием двумя ногами, прыжки через нарты и бег с палкой. Особое внимание уделено этническим элементам, таким как этнобиатлон — эстафета с метанием тынзяна, которая пройдет 23 октября.

Турнир привлекает внимание и участников из других регионов, и в этом году в нем примут участие гости из Волновахи. Соревнования способствуют популяризации северного многоборья и развитию интереса к культурным традициям коренных народов Севера.