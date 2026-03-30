Соннен заявил, что UFC выбирает между Ианом Мачадо Гарри и Майклом Моралесом в качестве соперника для Махачева

Бывший претендент на титул UFC Чейл Соннен в интервью для YouTube-канала Helen Yee Sports Соннен поделился своими размышлениями о потенциальных соперниках для Ислама Махачева, действующего чемпиона UFC в полусреднем весе. Его слова привел сайт RT .

«Мне кажется, Дана Уайт оговорился по Фрейду, когда сказал о желании свести Иана и Конора Макгрегора», — отметил спортсмен.

Он предположил, что руководство UFC выбирает между Ианом Мачадо Гарри и Майклом Моралесом для поединка с Махачевым.

Напомним, что Ислам Махачев одержал победу над Джеком Делла Маддаленой 16 ноября 2025 года, защитив свой чемпионский титул. Из-за травмы руки Махачев не смог принять участие в последнем турнире, который проходил в Белом доме.