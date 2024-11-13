Союз биатлонистов РФ: Ростовцев возглавил тренерский совет организации

Вице-президента Союза биатлонистов России по развитию профессионального спорта Павла Ростовцева назначили председателем тренерского совета организации. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу СБР.

По данным объединения, соответствующее решение было принято во время заседания исполнительного комитета.

«Я надеюсь, что нам удастся углубить такое направление, как уточнение тренировочных методик спортсменов сборных команд», — прокомментировал новую должность Ростовцев.

По его словам, основной посыл трудовой деятельности должен строиться на возможности вернуться к международным стартам в любой момент.