Союз биатлонистов РФ: Ростовцев возглавил тренерский совет организации

Вице-президента Союза биатлонистов России по развитию профессионального спорта Павла Ростовцева назначили председателем тренерского совета организации. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу СБР.
По данным объединения, соответствующее решение было принято во время заседания исполнительного комитета.
«Я надеюсь, что нам удастся углубить такое направление, как уточнение тренировочных методик спортсменов сборных команд», — прокомментировал новую должность Ростовцев.
По его словам, основной посыл трудовой деятельности должен строиться на возможности вернуться к международным стартам в любой момент.
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