Сломавшего руку Глушенкова и игрока из Дании включили в сборную России

РФС: в расширенный состав сборной России Карпина вошли Глушенков и Онугха

В предварительный расширенный список команды на матчи против Вьетнама и Таиланда вошли 38 игроков, включая пятерых вратарей. Окончательный перечень сформируют в конце августа, сообщил сайт Российского футбольного союза.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин решил не включать травмированных игроков — Арсена Захаряна («Реал Сосьедад») и Александра Головина («Монако»), Алексея Миранчука («Атланта Юнайтед»), Федора Чалова (ПАОК), а также Антона Миранчука, который пока без команды.

По словам Карпина, в ближайшем сборе, предположительно, будет новый нападающий — Герман Онугху.

В расширенную сборную вошли такие вратари, как Лунев («Динамо»), Максименко («Спартак»), Латышонок («Зенит»), Лантратов («Локомотив») и Сафонов («ПСЖ»).

Из защитников будут играть: Литвинов, Хлусевич (оба — «Спартак»), Дивеев, Круговой (оба — ЦСКА), Морозов, Сильянов (оба — «Локомотив»), Караваев и Горшков (оба — «Зенит»), Вахания, Лангович, Осипенко (все — «Ростов»), Солдатенков («Крыльев Советов»).

Полузащитники: Глебов («Ростов»), Карпукас, Баринов, Батраков, Самошников, Пиняев (все — «Локомотив»,), Кузяев («Гавр»), Пруцев, Зиньковский (оба — «Спартак»), Кривцов, Козлов (оба — «Краснодар»), Фомин («Динамо»), Бабкин («Крылья Советов»), Обляков (ЦСКА), Глушенков, Мостовой (оба — «Зенит»), Садулаев («Ахмат»).

Недавно вратарю сборной России Матвею Сафонову разбили бровь на тренировке ПСЖ. Его подруга Марина Кондратюк сообщила, что спортсмен чувствует себя хорошо.