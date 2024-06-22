Скончался бывший врач «Спартака» Юрий Васильков

Юрий Васильков, долгие годы работавший врачом ФК «Спартак», скончался в возрасте 76 лет. Информация об этом появилась на сайте «красно-белых».

«Юрий Сергеевич работал в „Спартаке“ с 1983 по 1985, с 1989 по 2002 и с 2006 по 2008 год», — отметили представители клуба.

За это время команда становилась чемпионом страны десять раз и трижды выигрывала Кубок России. Профессиональные качества Василькова ценили высокие многие поколения спартаковцев, добавили в пресс-службе, подчеркнув, что специалист был добрым и очень отзывчивым человеком, готовым в любую секунду прийти на помощь.

«ФК „Спартак-Москва“ выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким покойного», — заключили в клубе.