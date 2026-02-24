Ски-альпинист Филиппов признался, что соперники на Олимпиаде были подготовлены лучше, чем на Кубке мира

Российский ски-альпинист, серебряный призер Олимпиады Никита Филиппов поделился впечатлениями от Олимпийских игр 2026 года в Италии. Он отметил, что соперники были подготовлены лучше, чем на Кубке мира, и признался, что перед финалом испытывал волнение. Об этом написал RT .

«Не было желания сдаться — только бороться до конца. Олимпиада бывает раз в четыре года, а у нас она вообще первая в нашем виде спорта. Мотивация там самая высокая была», — заявил он.

По словам спортсмена, на соревнованиях царила дружелюбная атмосфера, и никто не бойкотировал выступления. «Со всеми ребятами, с кем общались до изоляции, продолжаем общаться даже еще лучше. И они как бы поддерживают. Никакой дискриминации нет», — отметил Филиппов.

Он также рассказал, что дополнительной мотивацией стал шуточный спор с другом на покупку последней модели iPhone в случае победы.

«Олимпиада прошла хорошо, удачно для меня. Я доволен своим успехом. Конечно, всегда хочется победы, золота. Но в общем, со всеми условиями, с какими я приезжал на Олимпиаду, это тоже очень хороший результат», — сказал ски-альпинист.