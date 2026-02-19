Ски-альпинист Филиппов пообещал взять золото на следующей Олимпиаде

Филиппов: на следующей Олимпиаде подкараулю Кардону и возьму свое золото

Серебряный призер Олимпиады-2026 в ски-альпинизме россиянин Никита Филиппов заявил, что намерен взять реванш у испанца Ориоля Кардоны Коля и выиграть золото на следующих Играх. Об этом спортсмен рассказал в интервью Okko .

«Очень рад. Конечно, Ориоль был сильнее меня сегодня, но ничего, к следующей Олимпиаде я его подкараулю. Все нормально будет, и я тоже возьму свое золото», — признался Филиппов.

Спортсмен планирует восстановиться и отпраздновать успех. Он добавил, что долго ограничивал себя в сладком ради формы и первым делом собирается поесть тирамису, а также устроить мышцам полноценное восстановление.

Сегодня 23-летний спортсмен занял второе место в спринте и принес России первую медаль на Олимпиаде-2026.

Игры в Италии продлятся до 22 февраля. Ски-альпинизм впервые вошел в олимпийскую программу, и Филиппов стал единственным представителем России в этой дисциплине.