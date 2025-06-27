СКА заинтересовался защитником «Динамо» Менеллом

Петербургский клуб СКА проявляет интерес к защитнику московского «Динамо» Бреннану Менеллу. Об этом сообщил Metaratings.ru .

По имеющимся сведениям, руководство армейцев ведет переговоры о возможной сделке обмена с динамовцами. Условия предполагают возвращение в Москву одного из защитников СКА — Тима Колла.

Уточняется, что действующий контракт Менелла со столичным клубом рассчитан до конца 2026 года. В прошедшем сезоне-2024/25 спортсмен принял участие в 52 играх регулярного первенства и этапов Плей-офф FONBET КХЛ, набрав в общей сложности 24 очка.