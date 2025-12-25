Трехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию в микс-дуэте Майя Гурбанбердиева подвела итоги спортивного 2025 года и поделилась взглядами на будущее в интервью сайту Metaratings.ru .

Спортсменка осталась удовлетворена прошедшими соревнованиями, признав, что старалась приложить максимальные усилия для достижения успеха. Она посетовала на получение травмы, помешавшей продемонстрировать полную готовность, но подчеркнула искренность собственных амбиций и стремления достичь цели.

В наступающем 2026 году Гурбанбердиева сформулировала личные амбициозные планы, но решила оставить подробности конфиденциальными. Главная мечта спортсменки — исполнить задуманное и показать достойные результаты на международной арене.

Завершая интервью, Майя выразила добрые пожелания российским спортсменам, призывая их стремиться к честности и профессионализму в любом деле.