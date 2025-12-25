Синхронистка Гурбанбердиева рассказала, что ее главная мечта — показать достойные результаты на международной арене
Трехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию в микс-дуэте Майя Гурбанбердиева подвела итоги спортивного 2025 года и поделилась взглядами на будущее в интервью сайту Metaratings.ru.
Спортсменка осталась удовлетворена прошедшими соревнованиями, признав, что старалась приложить максимальные усилия для достижения успеха. Она посетовала на получение травмы, помешавшей продемонстрировать полную готовность, но подчеркнула искренность собственных амбиций и стремления достичь цели.
В наступающем 2026 году Гурбанбердиева сформулировала личные амбициозные планы, но решила оставить подробности конфиденциальными. Главная мечта спортсменки — исполнить задуманное и показать достойные результаты на международной арене.
Завершая интервью, Майя выразила добрые пожелания российским спортсменам, призывая их стремиться к честности и профессионализму в любом деле.