Синхронист Мальцев заявил, что возвращение российского флага мотивирует двигаться дальше

Семикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев прокомментировал возвращение права выступать под флагом России в водных видах спорта. В интервью NEWS.ru он назвал это событие важным и радостным для всех атлетов.

«Эмоции только положительные, это очень мотивирует. Любой спортсмен хочет стоять на высшей ступени пьедестала под своим флагом и слышать гимн страны. Мы долго ждали, много работали и не теряли надежды», — отметил Мальцев.

Он поблагодарил главу Федерации водных видов спорта Дмитрия Мазепина за поддержку и выразил уверенность, что российские спортсмены докажут все своими результатами.